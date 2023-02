Lars Leeftink

Vrijdag 3 februari 2023 17:19 - Laatste update: 17:39

Nyck de Vries heeft het kort geding gewonnen dat door vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst was aangespannen. Compleet afgerond is de zaak echter nog niet, aangezien er nog een bodemprocedure (uitgebreider onderzoek) gaat volgen.

De oorzaak van het kort geding ligt in het verleden. De Vries, die komend seizoen zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 mee gaat maken namens AlphaTauri, zou in april 2018 250.000 euro hebben geleend van Schothorst. Dit deed De Vries zodat hij een plekje in de Formule 2 kon financieren. Dit lukte, maar de Formule 1 haalde hij toen niet. Bij de afspraak rondom het geleende bedrag van 250.000 euro zou een rente van drie procent zitten, terwijl hij ook nog eens 50% van zijn F1-inkomsten zou moeten afstaan aan Schothorst mocht hij een stoeltje in F1 bemachtigen. De afspraak tussen Schothorst en De Vries was geldig tot eind 2022. Als de Nederlander dan geen F1-stoeltje had veroverd, werd de afspraak kwijtgescholden. Het laatste punt is de reden waarom er een kort geding is geweest en er nog een bodemprocedure gaat volgen vanuit Investrand (bedrijf van Schothorst). Beide partijen zijn het namelijk niet eens over of De Vries nu 50% van zijn F1-inkomsten in 2023 moet afstaan aan Schothorst omdat hij voor het seizoen 2023 een stoeltje heeft bemachtigd in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internet reageert gefrustreerd op nieuwe livery Red Bull voor 2023: "Hele dag verpest"

Kort geding

Het kort geding ging over de vraag of De Vries al zijn inkomsten en contracten van de afgelopen jaren moest openbaren aan Schothorst, zodat hij ze in kon zien. Dit is dus niet nodig, zo is de rechter van mening. Tegenover De Telegraaf laat De Vries weten opgelucht te zijn. "Ik heb richting Investrand (van Schothorst) aan al mijn verplichtingen onder de leningsovereenkomst voldaan en hem steeds alle informatie verstrekt waarop hij onder de leningsovereenkomst recht had. Dat de rechter mij in het gelijk heeft gesteld, lag wat mij betreft dan ook in de lijn der verwachting. Hopelijk gaat de wind nu liggen en kan ik mij focussen op de voorbereiding op het Formule 1-seizoen."

Bodemprocedure

Zoals gezegd is de zaak hiermee nog niet afgerond. Vanuit Schothorst gaat er nog een bodemprocedure komen, wat een uitgebreider onderzoek is. Hierdoor is de kans groot dat het geschil nog wel een tijdje door gaat achter de schermen, waarschijnlijk richting en tijdens het eerste F1-seizoen van De Vries. Ondanks dat Schothorst de contracten en inkomsten van De Vries niet in mag zien, moet het uitgebreide onderzoek gaan uitwijzen of Schothorst of De Vries gelijk heeft.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)