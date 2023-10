Jeen Grievink

Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden enkele uren na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten gediskwalificeerd door de FIA. De beide auto's hadden een te hoog slijtagegehalte aan hun vloer - en dat is niet toegestaan. De diskwalificaties spelen andere coureurs in de hand, waaronder Sergio Pérez, die nu uitloopt op Hamilton in het kampioenschap. Op social media heeft men haar mening al klaar.

Hamilton reed een geweldige race op het Circuit of the Americas in Austin. De zevenvoudig wereldkampioen mocht zelfs heel even denken aan de overwinning, al ging deze uiteindelijk toch naar Max Verstappen. Hamilton finishte als tweede en kon daar uitermate tevreden mee zijn. Omdat Sergio Pérez als vijfde over de streep kwam, leek Hamilton fors op hem in te lopen in het algemeen klassement. Beide coureurs strijden om de tweede plek in het kampioenschap. Niets bleek achteraf minder waar, want Hamilton werd gediskwalificeerd en Pérez schoof hierdoor juist een extra plek op naar voren. Red Bull Racing profiteert zodoende optimaal van de diskwalificatie van Hamilton. En dat steekt sommige fans op het internet.

Pérez en Red Bull profiteren van beslissing FIA

Pérez zag zijn voorsprong op Hamilton in het kampioenschap in een hoog tempo afbrokkelen dit weekend. Eerste moest hij toezien hoe Hamilton al voor hem wist te finishen tijdens de Sprintrace en daarna leek hij ook tijdens de daadwerkelijke Grand Prix op zondag verslagen te worden. Dat de FIA nu heeft besloten Hamilton te diskwalificeren, komt als een enorme meevaller voor Pérez. De Mexicaan ziet zijn voorsprong plots niet meer slinken, maar juist groeien. Het gat richting Hamilton is nu 39 punten in het voordeel van de coureur uit Mexico. Red Bull zet zo een grote stap richting in een één-twee in de eindklassering.

Discussie op social media: FIABull of valsspelende Hamilton?

Dat de Oostenrijkse renstal voordeel heeft van de beslissing van de FIA, doet veel fans denken aan Abu Dhabi 2021. Op X, voorheen bekend als Twitter, spuwen veel fans dan ook hun gal. "FIABull slaat weer toe!" en "FIABULL helpt Checo", zo valt er onder meer te lezen. Anderen richten juist weer hun pijlen op het bekritiseren van Hamilton en de FIA. "Valsspelers!", zo klinkt het. Hieronder een willekeurige greep uit alle reacties.

