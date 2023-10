Jeen Grievink

Max Verstappen mocht de Sprintrace in Austin vanaf pole position beginnen en hij wist deze startplek om te zetten in een overwinning. Na afloop gaf hij de wereldkampioen wederom aan geen fan te zijn van dit format, waarbij er een apart evenement op de zaterdag wordt georganiseerd.

Het is geen geheim dat Verstappen geen voorstander is van het sprintformat, dat sinds enkele jaren weer dienst doet in de Formule 1. Er wordt nog volop met de indeling van de zaterdag geëxperimenteerd en het aantal sprintweekenden neemt ook steeds verder toe. Verstappen heeft meermaals benadrukt dat hij dit niet per se een goede ontwikkeling vindt. Het sprintevenement zou extra amusement en spektakel moeten toevoegen aan een Formule 1-weekend, maar volgens de Red Bull-coureur neemt het juist de spanning richting de zondag weg. Dit liet hij gisteren nogmaals weten aan de verzamelde pers. Hamilton vroeg zich op zijn beurt af of Verstappen zich niet gewoon verveelt daar vooraan het veld.

Hamilton vraagt zich af of Verstappen zich verveelt

Terwijl Verstappen bij de media opnieuw zijn beklag deed over het sprint-format, onderbrak Hamilton hem. "Het klinkt alsof je je een beetje verveelt", zo zei de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes. Verstappen was er als de kippen bij om te ontkrachten dat hij het niet naar zijn zin heeft. Hij won immers de Sprintrace in Texas betrekkelijk eenvoudig, nadat hij ook al van pole position was vertrokken. "Ik verveel me niet", zo counterde Verstappen richting Hamilton. De Nederlander zegt het vanuit het oogpunt van de fans te bekijken en denkt dat zij niet heel veel hebben aan het sprintevenement op zaterdag.

Sprint haalt magie weg volgens Verstappen

"Ik merk dat het de magie wegneemt van het wakker worden op de zondagochtend, of middag, en dan de televisie aanzetten. Je hebt de kwalificatie weliswaar gehad, maar je weet niet zeker welke auto er - gedurende de meeste jaren - het snelste zal zijn en deze magie wordt nu (met de sprint, red.) weggehaald merk ik", zo legt Verstappen uit.

Hamilton kan Sprint-format wel waarderen

Hamilton snapt wat Verstappen zegt, maar denkt dat het voor het merendeel van de coureurs en fans wél interessant is. "Het is natuurlijk iets anders als je aan het jagen bent, dus voor ons is het leuk. Ik vind het leuk om de extra kans te krijgen om eropuit te gaan en om elk klein beetje meer uit ons pakket te halen", aldus de Brit.