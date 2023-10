Hoe laat begint de Grand Prix van Qatar?

Lars Leeftink

Vandaag staat de zeventiende race van het seizoen 2023 op het programma. De Formule 1 Grand Prix van Qatar wordt vanavond gereden, omdat het in Qatar om een nachtrace gaat vanwege de temperatuur. Hoe laat begint de race in het Midden-Oosten?

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is het wederom een weekend waarin er feest gevierd kan worden. Nadat het team al het kampioenschap bij de constructeurs kon vieren in Japan, was het zaterdagavond in Qatar raak voor Verstappen. De Nederlander werd achter Oscar Piastri tweede tijdens de Sprintrace en stelde daarmee zijn derde titel op rij veilig, zes races voor het einde. Een, wederom, dominant seizoen van Verstappen.

Kwalificatie

Op vrijdag kreeg Verstappen het al voor elkaar om met overmacht pole position voor de Grand Prix van Qatar te veroveren, een race die wat het wereldkampioenschap betreft dus nergens meer over gaat. Achter Verstappen en Red Bull is er voor de andere coureurs nog genoeg om voor te racen natuurlijk, naast de zege zelf. De tweede plaats bij de coureurs en constructeurs is nog behoorlijk spannend, met meerdere kanshebbers.

Hoe laat begint de race in Qatar?

De Grand Prix van Qatar gaat zondag om 19:00 uur van start. Het zullen warme en droge omstandigheden worden, iets waar de teams, de coureurs en ook de auto's inmiddels wel aan gewend zullen zijn. Toch zal het, vooral voor de banden, een zware race worden en lijkt een tweestopper toch wel noodzaak te gaan zijn.