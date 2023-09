Jeen Grievink

Lewis Hamilton startte de Grand Prix van Singapore als vijfde, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep. In theorie een prima resultaat, maar achteraf was de zevenvoudig wereldkampioen niet geheel tevreden. Volgens hem valt er nog genoeg na te bespreken over de keuzes die er zijn gemaakt met hem en teamgenoot George Russell.

Nu de beide Red Bull's op grote achterstand moesten beginnen aan de race op Marina Bay, roken zowel Ferrari, Mercedes als McLaren bloed. Zij wilden allen deze unieke kans grijpen om hun eerste zege van het seizoen te boeken. Ferrari had de beste papieren in handen, maar naarmate de race vorderde ontvouwde zich ook een mooie kans voor Mercedes. De Duitse renstal greep de tweede safety car-situatie aan om beide auto's naar binnen te halen en de jacht op Carlos Sainz, die aan kop ging, te openen. Deze strategische keuze pakte niet helemaal uit zoals gehoopt. Hoewel Russell en Hamilton inderdaad veel sneller bleken dan de coureurs voor hen, werd er toch slechts één derde plek binnengehaald. Hamilton is dan ook kritisch.

Hamilton had "niet meest fantastische weekend"

Als hem na afloop van de race door een reporter van Viaplay wordt gevraagd of hij zich bijzonder goed voelt na het behalen van een podiumplaats, antwoordt hij: "Het voelt oké. Het is niet het beste gevoel dat ik in een weekend heb gehad. Ik ben dankbaar dat ik de race heb kunnen finishen. Het team deed geweldig werk, maar het was niet het meest fantastische weekend voor mij." Maar hoewel Hamilton zegt dat het team "fantastisch werk" deed, is hij ook wel degelijk kritisch op de beslissingen die zijn gemaakt.

Hamilton voelde dat er meer in zat voor hem

In de absolute slotfase was Russell aan het jagen op Norris en Sainz, in een poging de overwinning te pakken, maar Hamilton - die achter zijn teamgenoot zat - oogde sneller. Hamilton mocht echter niet aan Russell voorbij. Russell crashte uiteindelijk in de laatste ronde en toen was het voor Hamilton al te laat om nog iets te doen. Een gemiste kans, zo denkt hij. "Ik denk dat ik de snelheid had om minstens voor één van de coureurs voor mij te finishen", zo moppert hij. "Maar ik had natuurlijk mijn teamgenoot voor mij zitten, dus dat maakte het erg lastig."

Twijfels bij dubbele pitstop

Tevens twijfelt Hamilton of Mercedes de juiste keuze maakte met een dubbele pitstop tijdens de tweede safety car-situatie. "Het team deed het geweldig met de strategie, al leverde het ons niet de winst op. Russell verloor ook de tweede plaats door die strategische beslissing. Ik denk achteraf dat ze misschien één van ons binnen hadden moeten halen. Dat gaf George dan misschien de kans om met Carlos te vechten", aldus Hamilton.