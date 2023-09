Lars Leeftink

Vrijdag 8 september 2023 15:17 - Laatste update: 15:20

Ernest Knoors, voormalig engineer van onder meer Ferrari, heeft beweerd dat Red Bull-coureur Sergio Pérez de 'killer mentaliteit' mist die zijn teamgenoot Max Verstappen in overvloed bezit. De Mexicaan heeft moeite om de uitmuntende prestaties van zijn teamgenoot tot nu toe in 2023 bij te houden, waarbij Verstappen twaalf van de eerste veertien races in 2023 won en waarschijnlijk weer wereldkampioen gaat worden.

Pérez daarentegen heeft slechts twee races kunnen winnen en heeft zelfs moeite gehad om op de tweede plaats te eindigen achter zijn teamgenoot, waarbij de Italiaanse Grand Prix van zondag de zesde 1-2-finish was voor de dominante RB19, maar nog maar de vierde waarin Verstappen eerste is geworden. De Mexicaan staat onder druk om te presteren, nu zijn contract bij het team eind 2024 afloopt en het is essentieel dat hij op zijn minst tweede kan worden achter Verstappen.

Kenmerk Pérez

Nu heeft Knoors gezegd dat het de specifieke vaardigheden en mentaliteit van Pérez zijn die hem ervan weerhouden om zo goed mogelijk te presteren in de auto. "Een punt van kritiek, als je naar zijn racen in Oostenrijk kijkt en hier bijvoorbeeld heel vaak hetzelfde trucje probeert als hij wil inhalen aan het einde van het rechte stuk, dan ken je het wel. Eigenlijk koos hij daar elke keer dezelfde lijn en dan maar hopen dat het werkt”, vertelde Knoors na de Italiaanse GP aan Viaplay. "Ik weet niet wat het is. Of hij niet het vertrouwen heeft, of niet de vaardigheid heeft. Het gebeurt gewoon te vaak denk ik en dan moet je iets anders proberen."

Prestaties Pérez

Aan het begin van het seizoen leek het er echt op dat Pérez Verstappen zou kunnen uitdagen voor de titel in 2023. Hij won twee van de eerste vier races en was volop in de strijd om het kampioenschap. Sindsdien heeft Verstappen tien races op rij gewonnen (waarmee hij een Formule 1-record voor opeenvolgende overwinningen heeft verbroken) en staat Pérez nu tweede met een achterstand van 145 punten. Dr. Helmut Marko heeft onlangs gesuggereerd dat Pérez, sinds hij zijn droom om een wereldkampioenschap te winnen had opgegeven, veel meer gefocust is op het maximale uit zijn RB19-auto te halen voor het team. Dat blijkt de laatste tijd uit zijn resultaten: hij behaalde drie podiumplaatsen in de laatste vier races.

Pérez heeft nu een voorsprong van 49 punten op de derde plaats, die in handen is van Fernando Alonso, en ligt op koers om Red Bull een 1-2 finish in het algemeen kampioenschap te bezorgen. In 2024 zal Pérez echter moeten laten zien dat hij serieus kan concurreren met zijn teamgenoot, als hij in de toekomst langer bij het team wil blijven. "Ik denk dan nog steeds dat hij een beetje de killer mentaliteit van Verstappen mist, die veel besluitvaardiger is in de manier waarop hij dingen doet", aldus Knoors. "Als je wilt laten zien waar de verschillen tussen die coureurs zitten, dan zijn dat de momenten waarop je dat ziet."