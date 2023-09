Brian Van Hinthum

Donderdag 7 september 2023 21:16

Lewis Hamilton baarde het afgelopen weekend in Monza - het weekend waar hij een nieuw contract met Mercedes wereldkundig maakte - opzien door een bijzondere opmerking over de teamgenoten van zichzelf en die van Max Verstappen. Martin Brundle is blij dat zijn landgenoot zich op deze manier uitspreekt.

Het was een bijzonder weekend in Italië voor Verstappen en het hele team van Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen moest op zaterdag nog genoegen nemen met een tweede stek voor de startopstelling van zondag, maar liet tijdens de race op Monza weer eens zien wie de baas is dit jaar. Met een overtuigende prestatie wist hij de Ferrari's achter zich te laten op The Temple of Speed, waardoor de Nederlander alweer zijn tiende zege op een rij liet noteren: een nieuw record. De negen zeges op rij van Vettel uit 2013 zijn daarmee definitief uit de boeken.

Opmerkingen Hamilton

Eerder in dat weekend baarde Hamilton opzien door opmerkingen te plaatsen over de verschillen tussen zijn teamgenoten en die van Verstappen zelf. "Het is eigenlijk interessant, want ik was vanochtend aan het rennen en ik dacht hieraan. Het verhaal dat door de media gaat... weet je, toen ik me een halve seconde kwalificeerde, zes tienden voor Valtteri, zeiden ze niet hetzelfde als wat ze vandaag zeggen als Max zich zes tienden voor Pérez kwalificeert - het is nu veel meer opgeblazen", liet hij weten. Verstappen haalde later nog zijn schouders op voor die woorden. "Misschien is Lewis een beetje jaloers op mijn huidige succes", liet hij op zijn Verstappens weten.

Brundle kan het waarderen

Brundle kan wel waarderen hoe Hamilton zich neerzet met deze opmerking. "Ik denk dat dit wel wat te negatief is over Max zijn teamgenoten", zegt hij bij Sky Sports. "Ik hoop dat dit de nieuwe Lewis is na het tekenen van zijn nieuwe contract. Normaal is hij zeer diplomatiek over dit soort dingen. Nu koos hij de aanval met een zeer sterke mening, die hij bijna als kennis liet overkomen. Ik vond het leuk. Ik hoop dat hij dit blijft doen. Hij ging Max op dat moment geen enkele ademruimte geven. Ik denk wel dat hij wat grootser had kunnen zijn op dat moment door Max wat meer credits te geven, want Max is op dit moment vrij uitzonderlijk", besluit de analist.