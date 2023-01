Brian Van Hinthum

Donderdag 26 januari 2023 20:46

Eind oktober van het vorige jaar kwam Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz te overlijden na een kort ziekbed. De Oostenrijkse ondernemer speelde een belangrijke rol bij het oprichten van Red Bull Racing en was goede vrienden met Helmut Marko. Laatstgenoemde hoopt in 2023 succesvol de titel te prolongeren ter ere van zijn overleden vriend.

De steenrijke zakenman was in 1994 de co-oprichter van het gigantische bedrijf dat we tegenwoordig allemaal kennen van de energiedrankjes. Vanuit die functie heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het Red Bull Racing dat we vandaag de dag kennen. Mateschitz verkocht in 2004 zijn aandeel van 60 procent in het team van Sauber, waar hij in 1995 met Red Bull ingestapt was, om de renstal van Jaguar over te nemen. Dat zou het begin zijn van wat we vandaag de dag kennen als de grootmacht Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw bestuur

Na het overlijden van de Oostenrijker veranderde het één en ander binnen de Oostenrijkse formatie. De renstal installeerde drie nieuwe CEO's, waarbij Oliver Mintzlaff het sportieve gedeelte voor zijn rekening neemt. In de media zongen berichten rond over dat het niet zou boteren tussen Marko en de nieuwe voorman, maar dat gerucht werd al snel uit de wereld geholpen door Marko zelf. Desalniettemin blijft het gedachtegoed van Mateschitz voortbestaan binnen de renstal en daar hoopt Marko in 2023 op voort te borduren.

Nalatenschap Mateschitz

De Red Bull-adviseur onthult in gesprek met RTL Deutschland dat hij veel hinder ondervindt van het overlijden van zijn goede vriend en er nog altijd aan denkt. Hij omschrijft het als zijn 'tweede grote verlies'. "De eerste was Niki Lauda, met wie ik goed bevriend was en tientallen jaren samenwerken", zegt Marko. Hij hoopt in 2023 door te gaan waar men gebleven was en Mateschitz daarmee trots te maken. "We willen verder bouwen op de successen van 2022 en het team blijven leiden aan de hand van het nalatenschap van de overleden Dietrich Mateschitz. Met deze gedachte willen we het wereldkampioenschap verdedigen", besluit hij.

