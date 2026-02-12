SCANDALO: Kimi Antonelli potrebbe PERDERE l'inizio della stagione 2026

Kimi Antonelli potrebbe perdere l'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 a causa della Mercedes e delle polemiche che circondano il motore sviluppato per la prossima stagione.

Molti team hanno definito illegale la power unit tedesca a causa di un trucco tecnico che darebbe a loro, e a tutti i team con cui condivide il motore, un vantaggio di potenza.

Tuttavia, il quotidiano Blick riporta che le Frecce d'Argento potrebbero prendere una decisione radicale se la FIA prendesse una decisione contro il loro motore: "Il punto principale della contesa rimane, come Blick ha descritto più volte, il rapporto di compressione di 16:1 nel cilindro.

"La Mercedes ha trovato un trucco per aumentarlo a circa 18:1 con il motore in funzione. Ora la concorrenza di Ferrari, Honda e Audi è nel mirino della FIA. Ora stanno valutando la possibilità di cambiare il regolamento." Non oltre il 2027.

"La Mercedes sta già minacciando di non far scendere in pista le sue otto vetture in Australia! "Una minaccia vana", sostengono. Se ciò dovesse accadere, Colapinto, Gasly, Antonelli, Russell, Norris, Piastri, Sainz e Albon non sarebbero presenti alla prima gara del 2026.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

