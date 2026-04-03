'Non fare cazzate' - La missione in F1 del sostituto di Fernando Alonso

Era l'aprile 2016 e Stoffel Vandoorne stava per avere l'opportunità della vita – ma non lo sapeva ancora.

Il pilota di riserva della McLaren stava per diventare il centro dell'attenzione del mondo della F1, dopo che il grande Fernando Alonso aveva subito infortuni molto dolorosi nel Gran Premio d'Australia di apertura della stagione.

Alonso era in qualche modo uscito illeso da un orribile incidente all'Albert Park di Melbourne, quando la sua McLaren aveva urtato il posteriore della Haas di Esteban Gutierrez. Ma nonostante la sua iniziale spavalderia, le radiografie avrebbero rivelato costole fratturate e un polmone collassato.

Gli infortuni di Alonso a Melbourne

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Inizialmente lo spagnolo aveva intenzione di correre nel secondo Gran Premio della stagione in Bahrain, ma l'autorizzazione medica non sarebbe arrivata. Questo lasciò la McLaren con una corsa frenetica per far subentrare Vandoorne al suo posto.

L'unico problema era che Stoffel stava correndo in Giappone in quel momento e si trovò di fronte a un volo notturno di 5000 miglia che lo avrebbe visto scendere dall'aereo e salire direttamente in macchina per le FP1. Che viaggio.

Oggi (venerdì 3 aprile) ricorre il decimo anniversario di quel momento magico per Vandoorne, quando ebbe l'inaspettata possibilità di fare il suo debutto in F1. Lo ha ricordato in un post sui social media, e ha detto che sapeva di avere letteralmente un solo compito. Solo uno...

Vandoorne aveva un solo compito

Ha scritto su X: "10 anni fa oggi! Ho ricevuto la chiamata per fare il mio debutto in F1 in Bahrain, sostituendo Fernando.

"Un giorno stavo correndo in Super Formula in Giappone, il giorno dopo stavo volando di notte direttamente nelle FP1.

"Caos, ma il mio obiettivo era chiaro: non fare cazzate 😅. Ho segnato un punto, bei tempi! 🙂🙌"

Come ha detto Vandoorne, il suo debutto è stato davvero un successo, dato che è arrivato al 10° posto, assicurando un prezioso punto alla McLaren.

Dieci anni dopo quell'incidente, alcune cose non sono cambiate per la stella belga. Mentre la stagione 2026 continua, è ancora una volta pilota di riserva in una squadra di Alonso – questa volta Aston Martin.

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