Il compagno di squadra di Lewis Hamilton ride dopo che un rivale di F1 spende 120.000 euro per un casco

Questo non rientra nel tetto di spesa, vero?

Spendere 120.000 euro per un casco è una mossa audace, anche se i caschi di F1 non sono economici di per sé – si aggirano tra i 4 e i 7 mila euro ogni volta che un pilota ne ha bisogno di uno nuovo.

Tuttavia... e se quel casco fosse appartenuto a un pilota, e lo stessi comprando come oggetto da collezione? E se il ricavato andasse in beneficenza? E se, diciamo, tu avessi un patrimonio di circa 350 milioni di euro?

Tutto questo per dire che il supremo della Alpine F1, Flavio Briatore, ha acquistato il casco di Charles Leclerc a un'asta di beneficenza a Monaco, e il compagno di squadra di Lewis Hamilton alla Ferrari ha trovato la cosa incredibilmente divertente.

I Leclerc ricevono un regalo di nozze unico

L'evento di giovedì è stato il Gala dei Premi degli Ambasciatori di Buona Volontà, dove Leclerc è stato insignito del Premio Ambasciatore di Buona Volontà di quest'anno.

Il pilota della Ferrari è stato accolto al gala dal Principe Alberto II, con il quale si è incrociato diverse volte in passato (si scopre che la scena sociale monegasca è piuttosto ristretta).

Il principe aveva anche un regalo a sorpresa per Leclerc e la sua nuova sposa Alexandra – una replica in miniatura della Ferrari dell'auto di Stuart Little 2 che la nuova signora Leclerc aveva postato online per celebrare il loro matrimonio.

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Come vive l'altra metà del mondo, eh? Spendere l'affitto di un decennio per il casco di un pilota (quando non guida, non ha guidato e non guiderà per la tua squadra), ricevere regali di nozze personalizzati dai principi e andare ai gala? La F1, dopotutto, non ha dimenticato le sue radici come giocattolo per i follemente ricchi!

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