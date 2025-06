F1 Oggi: Ecco la situazione del campionato costruttori; Ecco la classifica piloti

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 30 giugno 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio d’Austria ha regalato una gara intensa, in cui Lando Norris si è contrapposto a Oscar Piastri in una battaglia appassionante, mentre nelle retrovie si sono consumati scontri altrettanto accesi. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio d'Austria ha confermato la supremazia della McLaren in una stagione in cui il team britannico si distingue per costanza e determinazione. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha espresso la sua preoccupazione per la pressione che Lewis Hamilton si autoimpone in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

McLaren ha dominato il weekend del Gran Premio d'Austria di Formula 1, regalando alla scuderia una performance solida e determinata. LEGGI DI PIÙ

