Antonelli reacts to Verstappen and Mercedes rumors

Notizie Antonelli F1 Oggi: Mercedes incontra Verstappen; esposto il problema di Kimi

Notizie Antonelli F1 Oggi: Mercedes incontra Verstappen; esposto il problema di Kimi

Antonio Sforza
Antonelli reacts to Verstappen and Mercedes rumors

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 13 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: il suo futuro è in pericolo; "Max Verstappen firmerà per diversi anni". LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: la Mercedes dà un grande 'MA' al pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: ULTIME NOTIZIE - La Mercedes incontra Max Verstappen: l'addio dell'italiano? LEGGI DI PIÙ

