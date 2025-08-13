close global

La Mercedes ha un grande "MA" su Kimi Antonelli

Antonio Sforza
Il responsabile della Mercedes F1, Toto Wolff, ha svelato le vere ragioni del recente calo di rendimento del giovane talento Kimi Antonelli.

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'austriaco ha dichiarato: "Kimi possiede un talento straordinario: è veloce, intelligente, ma ancora inesperto. Fin dall'inizio avevamo previsto che avrebbe commesso degli errori, consapevoli che questa fase è indispensabile per la sua crescita; diversamente non lo avremmo scelto."

Wolff ha ammesso di ricoprire una parte di responsabilità nelle recenti difficoltà vissute dal giovane pilota. "Purtroppo, la vettura non è sempre costante, il che rende il processo di adattamento particolarmente arduo", ha commentato il direttore, sottolineando come affrontare questi ostacoli sia un passaggio fondamentale nel percorso verso il campionato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

