Il 13 agosto, una serie di immagini sono diventate virali sui social media rivelando un incontro tra Max Verstappen e la Mercedes, che molti hanno ipotizzato potesse segnare la fine per Kimi Antonelli.

Diversi organi di stampa hanno riportato la pubblicazione di fotografie che mostrano il quattro volte campione del mondo su uno yacht accompagnato da Toto Wolff, il direttore del team.

Sebbene la data esatta in cui sono state scattate non sia stata confermata, si presume che siano avvenute dopo tutte le voci che circondano l'olandese e le Frecce d'Argento.

Sebbene Verstappen abbia confermato che rimarrà alla Red Bull Racing nel 2026, la realtà è che un passaggio alla Mercedes non è escluso nel prossimo futuro.

Inoltre, l'attuale stato di forma di Antonelli non fa che aumentare il fermento attorno al suo posto nella massima serie, anche se avrà a disposizione il resto del 2025 per dimostrare il suo valore.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

1. Oscar Piastri 284 punti

2. Lando Norris 275 punti

3. Max Verstappen 187 punti

4. George Russell 172 punti

5. Charles Leclerc 151 punti

6. Lewis Hamilton 109 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti

8. Alexander Albon 54 punti

9. Nico Hülkenberg 37 punti

10. Esteban Ocon 27 punti

11. Fernando Alonso 26 punti

12. Lance Stroll 26 punti

13. Isack Hadjar 22 punti

14. Pierre Gasly 20 punti

15. Liam Lawson 20 punti

16. Carlos Sainz 16 punti

17. Gabriel Bortoleto 14 punti

18. Yuki Tsunoda 10 punti

19. Oliver Bearman 8 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

