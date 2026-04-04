Martin Brundle sostiene che la sicurezza dei piloti è la 'quarta priorità' per la FIA

La leggenda della F1 Martin Brundle ha suggerito che i piloti sono 'quarti in linea' quando si tratta delle priorità della FIA nello sport.

La sicurezza dei piloti è un argomento di grande discussione in questo momento, a seguito dell'incidente di Oliver Bearman al Gran Premio del Giappone che ha visto il giovane britannico subire un impatto di 50G contro le barriere.

Il team principal della Haas di Bearman, Ayao Komatsu, ha attribuito l'incidente all'aumento delle velocità di chiusura in F1 dopo la revisione dei regolamenti del 2026, mentre il pilota della Williams Carlos Sainz ha criticato lo sport all'indomani dell'incidente per non aver ascoltato le preoccupazioni dei piloti.

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Bearman sembrava essere stato colto di sorpresa dalla velocità con cui la sua auto ha raggiunto il posteriore della Alpine di Franco Colapinto, la cui vettura stava recuperando energia in una sezione della pista solitamente ad alta velocità.

Per evitare Colapinto, Bearman ha sterzato sull'erba, ma questo ha fatto sì che la sua auto perdesse il controllo e finisse contro le barriere.

Il ventenne è stato visto zoppicare mentre usciva dalla sua auto distrutta, ma un aggiornamento medico rilasciato dalla Haas più tardi domenica ha confermato che non aveva subito fratture ed era stato dimesso dal centro medico.

Ora, Brundle ha detto la sua sull'incidente, suggerendo che le preoccupazioni dei piloti dovrebbero essere prese più seriamente dalla FIA.

"È un grosso problema per la FIA," ha detto all'F1 Show. "La sicurezza dei piloti è ovviamente sacrosanta, ma credo che siano solo quarti in linea, in termini di priorità. La massima priorità sono i fan perché pagano per essere lì. Non hanno accettato alcun elemento di rischio e devono essere protetti.

"Successivamente ci sono i commissari, gli addetti alle curve. Perché non sono pagati per essere lì, ma si assumono un elemento di rischio perché sono a bordo pista.

"Poi per me ci sono gli addetti ai pit stop in termini di priorità. E infine, i piloti. Le auto sono abbastanza sicure.

"La salute e la sicurezza di tutti sono sacrosante, ma la FIA dovrà ora apportare un cambiamento per Miami perché i piloti lo hanno espresso. È molto chiaro. Sarei abbastanza certo che lo abbiano anche messo per iscritto tramite la Grand Prix Driver Association.

"Quindi, se un'auto vola tra la folla ora e non hanno fatto qualcosa, dimostrato la dovuta diligenza su questo, allora la FIA sarà nei guai."

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Lo sfogo completo di Sainz contro la FIA

Brundle non è l'unica figura della F1 ad essersi schierata a favore dei piloti nell'ultima settimana, con Sainz che ha implorato la FIA di ascoltare i piloti in vista del Gran Premio di Miami a maggio.

L'organo di governo della F1 si riunirà il 9 aprile per discutere quali modifiche possano essere apportate ai regolamenti attuali, sia per migliorare la sicurezza dei piloti sia per affrontare le preoccupazioni sul godimento dello sport, con la notizia che Max Verstappen starebbe considerando il ritiro.

Sainz è un direttore della Grand Prix Drivers' Association (GPDA), un'organizzazione che cerca di tutelare gli interessi dei piloti in materia di sicurezza, regolamenti e questioni sportive.

"Sono entusiasta di vedere cosa proporranno FOM e FIA per i nuovi regolamenti," ha detto Sainz a Rachel Brookes di Sky Sports F1 al GP del Giappone. "Spero che proporranno qualcosa di un po' migliore per Miami.

"Dato l'incidente con Ollie che abbiamo visto oggi, li abbiamo avvertiti che questo tipo di cose sarebbero successe, questo tipo di velocità di chiusura e questo tipo di incidenti sarebbero sempre accaduti.

"Non sono molto contento di quello che abbiamo avuto finora e spero che troveremo una soluzione migliore che non crei queste enormi velocità di chiusura e un modo più sicuro di correre.

"Sono rimasto così sorpreso quando hanno detto no, sistemeremo le qualifiche e lasceremo le gare così come sono perché sono emozionanti. Come piloti, siamo stati estremamente espliciti sul fatto che il problema non è solo la qualifica, ma anche la gara.

"Abbiamo avvertito che questo tipo di incidente sarebbe sempre accaduto. Qui siamo stati fortunati che c'era una via di fuga. Ora immaginate di andare a Baku o a Singapore o a Las Vegas e di avere questo tipo di velocità di chiusura e incidenti proprio accanto ai muri.

"Noi, come GPDA, abbiamo avvertito la FIA che queste azioni accadranno molto con questo set di regolamenti e dobbiamo cambiare qualcosa presto se non vogliamo che accadano.

"È stato un impatto di 50G, ho sentito, è più alto del mio incidente in Russia nel 2015, che fu di 46G. Immaginate che tipo di incidente potreste avere a Las Vegas, Baku eccetera. Spero che serva da esempio e che i team ascoltino i piloti e non tanto i team e le persone che hanno detto che le gare andavano bene, perché le gare non vanno bene."

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Scritto da Sam Cook - Digital Journalist Sam Cook is a talented young sports journalist and social media professional who now specialises in Formula 1, having previously worked as a football journalist and a local news reporter for a variety of different brands. Visualizza la biografia completa

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