L'inizio di stagione 2026 di Lewis Hamilton potrebbe non essere così brillante come appare, con un ex pilota Ferrari di F1 che ha offerto una prospettiva diversa sui suoi risultati.

Hamilton è riuscito a rompere l'incantesimo negativo del podio nei Gran Premi con la Ferrari, che lo aveva accompagnato per tutta la sua prima stagione nel 2025, conquistando il terzo posto al Gran Premio di Cina il mese scorso.

Quel podio, unito ad altri solidi risultati in gara, lo colloca al quarto posto nel campionato piloti, mentre la Ferrari cerca disperatamente di trovare il modo di superare la dominante Mercedes.

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Ma nell'ultimo anno del suo attuale contratto con la Ferrari, Hamilton sarà giudicato in ultima analisi dalle sue prestazioni rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc.

Il sette volte campione del mondo ha chiuso il campionato piloti 2025 con 86 punti di distacco da Leclerc, ma quest'anno è riuscito a batterlo una volta in qualifica e in una gara, proprio l'evento in Cina che gli ha fruttato il podio.

Ciò significa che è molto più vicino a Leclerc nelle prime fasi della classifica del campionato, a soli otto punti dal pilota monegasco.

Tuttavia, Hamilton era a soli cinque punti da Leclerc nella stessa fase dell'anno scorso, con le prime gare che lo avevano visto conquistare una vittoria nella sprint race e un settimo posto in Giappone.

Quella vittoria nella sprint race arrivò al GP di Cina, lo stesso circuito dove Hamilton ha ottenuto il podio quest'anno, e lo Shanghai International Circuit è ben noto per essere una delle piste preferite di Hamilton, offrendogli l'opportunità di iniziare bene la stagione.

L'ex pilota Ferrari Eddie Irvine ha sottolineato che l'inizio di stagione di Hamilton potrebbe essere visto con ottimismo eccessivo proprio a causa del suo ottimo risultato in Cina.

Nelle altre due gare finora disputate nel 2026, Hamilton è stato battuto da Leclerc, anche in Giappone, dove Irvine ritiene che il 41enne sia stato 'surclassato'.

«Non lo darei per scontato,» ha detto Irvine alla Gazzetta riguardo alla forma di Hamilton. «In Cina è salito sul podio per la prima volta con la Ferrari, ma quella è la sua pista. In Giappone, invece, è stato surclassato da Charles Leclerc per tutto il weekend.»

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Hamilton cerca di ribaltare la situazione con Leclerc

Il 2025 è stata la prima stagione nella sua illustre carriera in cui Hamilton non ha conquistato un singolo podio in un Gran Premio, e ciò ha portato a statistiche piuttosto schiaccianti contro il compagno di squadra Leclerc.

Leclerc è in vantaggio su Hamilton per 21-6 nelle sessioni di qualifica dei Gran Premi da quando sono diventati compagni di squadra, mentre lo ha battuto in 20 gare su 24 che entrambi hanno concluso.

Il margine di 86 punti nel 2025 è stata la sconfitta più pesante di Hamilton contro un compagno di squadra, e ora è stato battuto da un compagno di squadra in tre delle ultime quattro stagioni.

Sebbene i due abbiano avuto alcune buone battaglie finora nel 2026, il GP del Giappone ha potenzialmente dimostrato che Leclerc è ancora in vantaggio su Hamilton per quanto riguarda la prestazione costante.

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