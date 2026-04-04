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Fernando Alonso, Aston Martin, Japan, 2026

Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda

Fernando Alonso, Aston Martin, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda

L'era Adrian Newey non è andata secondo i piani finora

Scritto originariamente da Chris Deeley. Questa versione è una traduzione.

Il chief trackside officer e ex team principal di Aston Martin, Mike Krack, ha smentito l'idea che fossero necessari dei 'colloqui di pace' tra il team e il fornitore di motori Honda.

Gran parte della colpa per le difficoltà iniziali della stagione del team è stata attribuita all'azienda giapponese, con Adrian Newey che ha reso le questioni molto pubbliche prima del Gran Premio d'Australia.

Il leggendario designer ha rivelato che Aston Martin ha scoperto tardi che Honda aveva sostituito diversi dei suoi membri del personale F1 più esperti con ingegneri che avevano poca o nessuna esperienza nello sport.

Un weekend quasi comicamente negativo è seguito a Melbourne, con Fernando Alonso e Lance Stroll bloccati nel garage per la maggior parte delle prove e incapaci di completare molti giri quando finalmente sono scesi in pista.

Uno dei problemi più evidenti di cui il team ha sofferto sono le vibrazioni eccessive attraverso il volante, con i piloti che temevano danni ai nervi nelle mani se avessero completato più di metà della distanza di gara.

LEGGI DI PIÙ: Il massiccio piano di aggiornamenti in tre punti della Ferrari F1 per raggiungere la Mercedes a Miami

Krack spera che le vibrazioni saranno risolte a Miami

Nonostante tutto ciò, Alonso è riuscito a portare a termine il Gran Premio del Giappone, gara di casa della Honda, domenica scorsa, con Krack che l'ha definita una 'questione di rispetto' cercare di finire la gara.

L'ingegnere lussemburghese ha respinto l'idea che il suo team dovesse ricucire i rapporti con Honda, insistendo con i media: “Non c'era bisogno di fare pace perché abbiamo un buon rapporto.”

Ha continuato: “Siamo venuti qui, sappiamo che questa è la gara di casa del nostro partner. Abbiamo molto rispetto per Honda e abbiamo visto quanto lavoro è stato fatto per i problemi che stiamo riscontrando.

“Quindi era anche una questione di rispetto per noi cercare di fare tutto il possibile per finire la gara. Ne abbiamo discusso prima, come ne discuteremo nelle prossime settimane e così via. Non c'è bisogno di fare pace perché non ci sono problemi.”

La migliore notizia per i fan del team? Krack ha detto riguardo al problema delle vibrazioni che ha afflitto i team di fondo classifica finora nel 2026: “È un argomento su cui dovremo continuare a lavorare con il nostro partner, e sono abbastanza fiducioso che per Miami potremo fare un passo avanti tale da non parlarne più.”

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