Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 13 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: il suo futuro è in pericolo; "Max Verstappen firmerà per diversi anni". LEGGI DI PIÙ

Carlos Sainz potrebbe ricevere la notizia migliore per la sua carriera grazie a Lewis Hamilton, lo stesso che lo ha sostituito in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: la Mercedes dà un grande 'MA' al pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

Mercedes ha confermato di rimanere in contatto con Lewis Hamilton, cosa che molti hanno visto come un tradimento, dato il suo attuale rapporto con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: ULTIME NOTIZIE - La Mercedes incontra Max Verstappen: l'addio dell'italiano? LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

