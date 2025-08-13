Lewis Hamilton darebbe la MIGLIORE notizia a Carlos Sainz

Carlos Sainz potrebbe ricevere la notizia migliore per la sua carriera grazie a Lewis Hamilton, lo stesso che lo ha sostituito in Ferrari.

Dopo le dichiarazioni del britannico al Gran Premio d'Ungheria, dove aveva lasciato intendere che la Ferrari avrebbe dovuto prendere in considerazione l'idea di sostituirlo, l'ex pilota Johnny Herbert si è chiesto chi avrebbe potuto prendere il posto del sette volte campione in caso di ritiro anticipato.

Herbert ha commentato: "Non credo che sarà Verstappen. Probabilmente potrebbe essere uno dei piloti più giovani. Ho visto una breve intervista a Carlos Sainz in cui, alla domanda se sarebbe tornato in Ferrari, ha risposto: 'Sì, forse!'"

Ha aggiunto: "Carlos ha fatto un lavoro eccezionale e ha saputo tenere Charles in riga. Anche se ora fa un po' fatica alla Williams, ricordiamo tutti quanto bene ha fatto quando era in Ferrari".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

