Un nuovo attacco a Lewis Hamilton ha affermato che il pilota della Ferrari dovrà scegliere tra ritirarsi o rimanere impegnato.

Lo ha affermato l'ex pilota di F1 Ralf Schumacher, diventato famoso anche per le sue opinioni schiette. Inoltre, fratello del leggendario Michael Schumacher e rinomato analista di Sky Germania, non ha paura di affrontare senza mezzi termini le questioni più controverse dello sport.

"Dal mio punto di vista, a un certo punto dovrà decidere tra appendere il casco al chiodo o dimostrare che ora, più che mai, è ancora impegnato", ha affermato. Ha persino ammesso che Lewis potrebbe, a un certo punto, decidere di cercare nuovi orizzonti.

"A Silverstone l'anno scorso e in Cina quest'anno, quando tutto si incastra perfettamente, guida come una freccia. È essenziale avere tutti i pezzi al loro posto. Ha raggiunto quell'ambiente con la Mercedes, ma ora non è più possibile. Non c'è bisogno di passare la vita a girare in tondo senza trovare una soluzione", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

