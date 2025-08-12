close global

﻿
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

La Ferrari dovrebbe preoccuparsi? Il futuro di Lewis Hamilton è incerto

La Ferrari dovrebbe preoccuparsi? Il futuro di Lewis Hamilton è incerto

Antonio Sforza
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Diversi media stanno sottolineando la clausola speciale nel contratto di Lewis Hamilton che gli consente di mantenere il controllo assoluto sul suo futuro con la squadra.

Secondo F1-Insider, e come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Hamilton ha firmato un contratto che lo lega alla Ferrari fino al 2026, con l'opzione di estenderlo fino al 2027.

La clausola consente al pilota di decidere se optare per quell'anno in più o ritirarsi dalla squadra. In altre parole, la decisione finale spetta all'inglese, sebbene la Ferrari avrebbe optato per questa soluzione motivata da interessi commerciali.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

