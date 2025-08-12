La Ferrari dovrebbe preoccuparsi? Il futuro di Lewis Hamilton è incerto
La Ferrari dovrebbe preoccuparsi? Il futuro di Lewis Hamilton è incerto
Diversi media stanno sottolineando la clausola speciale nel contratto di Lewis Hamilton che gli consente di mantenere il controllo assoluto sul suo futuro con la squadra.
Secondo F1-Insider, e come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Hamilton ha firmato un contratto che lo lega alla Ferrari fino al 2026, con l'opzione di estenderlo fino al 2027.
La clausola consente al pilota di decidere se optare per quell'anno in più o ritirarsi dalla squadra. In altre parole, la decisione finale spetta all'inglese, sebbene la Ferrari avrebbe optato per questa soluzione motivata da interessi commerciali.
Correlato: Il tradimento della Mercedes nei confronti di Lewis Hamilton: "C'è un pilota più forte di lui"
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Le ultime sul futuro di Antonelli e Russell in Mercedes
- 26 minuti fa
Leclerc, deluso e frustrato dalla Ferrari
- 1 ora fa
Hamilton viene paragonato a Messi, MALE!
- 2 ore fa
Kimi Antonelli punta il dito contro il colpevole della sua crisi Mercedes
- 3 ore fa
Hamilton costretto al ritiro dopo la lite con Verstappen
- 3 ore fa
NUOVO attacco a Lewis Hamilton: "Deve decidere di appendere il casco al chiodo"
- 3 ore fa
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
- Ieri 01:24
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto