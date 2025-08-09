Mercedes ha lanciato un messaggio contro Lewis Hamilton che molti potrebbero considerare un vero e proprio tradimento.

Toto Wolff, team principal, ha paragonato George Russell al sette volte campione del mondo in el canal oficial de YouTube della scuderia: "Quando guardo George, vedo lo sviluppo che ha avuto da quando è arrivato in Formula 1, da giovane veloce in Williams fino a quando è stato poi ingaggiato dalla Mercedes, chiaramente con il più grande di tutti i grandi, Lewis Hamilton.

"E già lo scorso anno si è visto che ha iniziato a essere molto forte in termini di passo puro; per quanto riguarda i risultati, il pilota più forte. Ora che Lewis è passato alla Ferrari e ha assunto il ruolo di pilota senior, la situazione si è assestata naturalmente e lui sta svolgendo il compito in maniera eccellente.

"Anche quando la macchina non è la migliore, George riesce a tirare fuori il massimo da sé stesso e a superare sempre i limiti della vettura. Inoltre, il suo lavoro fuori dalla pista è eccezionale: collabora in modo impeccabile con i nostri partner e partecipa a numerose attività che rafforzano sia la sua immagine sia quella del team. Non potremmo chiedere un pilota numero 1 migliore", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

