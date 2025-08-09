Si mormora che clausole nascoste nel contratto di Lewis Hamilton con Ferrari potrebbero convincere il sette volte campione del mondo di F1 a restare con il team fino al 2026.

Secondo alcuni media italiani, esisterebbero clausole nel suo accordo che potrebbero incentivare il pilota a completare quell’ultimo anno. AutoRacer.It riporta che Hamilton dispone di garanzie tecniche nel contratto che assicurano che il motore Ferrari del 2026 gli restituirà la competitività necessaria per tornare a lottare stabilmente nelle prime posizioni.

Inoltre, la testata sottolinea che, dei presunti 80 milioni di dollari annui percepiti da Hamilton, 20 milioni sarebbero destinati ai suoi progetti benefici e imprenditoriali, rendendo più complessa un’eventuale rottura anticipata del contratto per il pilota quarantenne.

Se le indiscrezioni fossero confermate, in casa Ferrari l’ottimismo non manca e l’obiettivo resta quello di tornare a sfidare per il primo titolo mondiale dell’era moderna dal 2008, contando sulla coppia Hamilton-Leclerc al volante delle proprie monoposto.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

