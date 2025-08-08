La Ferrari avrebbe preso una decisione per la stagione 2026 che potrebbe finire per penalizzare Charles Leclerc e favorire Lewis Hamilton.

Il team sta facendo il massimo per assicurarsi che l’avventura con Lewis sia un successo. Attualmente, gli ingegneri stanno lavorando allo sviluppo della monoposto per il 2026 e, secondo FormulaPassion, le richieste del sette volte campione sono già prese in considerazione per il progetto della prossima stagione.

La SF-25 non è ancora la macchina ideale per Hamilton. Nonostante il miglioramento della sospensione posteriore, è stato Leclerc a saper sfruttare al massimo il potenziale della vettura all’Hungaroring.

A Maranello si punta a fare un grande salto nel 2026, anche se gran parte del successo dipenderà dalla potenza che riusciranno a sviluppare nella power unit. Inoltre, diverse fonti rivelano che il design della monoposto non ruota esclusivamente attorno a Hamilton, ma tiene in grande considerazione le sue preferenze di guida.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

