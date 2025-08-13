Lewis Hamilton tradisce la Ferrari? Mercedes conferma i contatti

Mercedes ha confermato di rimanere in contatto con Lewis Hamilton, cosa che molti hanno visto come un tradimento, dato il suo attuale rapporto con la Ferrari.

Il team principal Toto Wolff rimane uno dei suoi più ferventi sostenitori e l'amicizia tra i due rimane intatta. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, Wolff ha commentato: "Lewis è ancora molto importante per noi. Era un pilastro della nostra squadra e, anche se ora rappresenta la Ferrari, farà sempre parte della famiglia Mercedes.

"La mia amicizia con Lewis è incrollabile. Parliamo spesso e credo che comprenda bene le sfide che Kimi [Antonelli] deve affrontare", ha commentato il dirigente.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

