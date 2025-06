Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Austria

Il Gran Premio d'Austria ha confermato la supremazia della McLaren in una stagione in cui il team britannico si distingue per costanza e determinazione.

Sul circuito di Spielberg, dove il tracciato tecnico limita fortemente le opportunità di sorpasso, alcuni piloti hanno rischiato eccessivamente nel tentativo di guadagnare posizioni, pagando a caro prezzo tali scelte, come è successo a Max Verstappen. Questo evento ha sottolineato come l’accurata pianificazione strategica e la precisione in pista siano elementi chiave per ottenere risultati significativi nelle gare di Formula 1.

La Ferrari ha continuato a mostrare una notevole regolarità, con Leclerc che è riuscito a scalare nuovamente il podio e Hamilton che si è piazzato al quarto posto, dimostrando la solidità del team in un campionato costruttori sempre più competitivo.

Una gradita sorpresa è arrivata da Aston Martin, il cui rendimento è stato migliorato grazie alla performance incisiva di Fernando Alonso, capace di accumulare preziosi punti e rinnovare l’equilibrio in una classifica ancora aperta a molteplici sviluppi.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

1. McLaren – 417 punti

2. Ferrari – 210 punti

3. Mercedes – 209 punti

4. Red Bull Racing – 162 punti

5. Williams – 55 punti

6. Racing Bulls – 36 punti

7. Haas – 29 punti

8. Aston Martin – 28 punti

9. Kick Sauber – 26 punti

10. Alpine – 11 punti

