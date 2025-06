NOTIZIA BOMBA: la Ferrari annuncia un CAMBIO di pilota!

Ferrari ha sorpreso il mondo della Formula 1 annunciando un cambio nella sua formazione che alcuni interpretano come un segnale di scetticismo nei confronti delle prestazioni attuali del sette volte campione Lewis Hamilton.

Alla prossima Gran Premio d’Austria, Charles Leclerc non prenderà parte alla FP1, per fare spazio al giovane Dino Beganovic, conforme alle nuove normative che, a partire dal 2025, richiedono a ciascuna scuderia di presentare due piloti esordienti durante la stagione, rispetto a un’unica apparizione nel 2024.

Questa non è la prima volta che Leclerc manca ad una sessione di prove, come già avvenuto in Bahrain, quando Beganovic fece il suo debutto in Formula 1. Invece di alternare le assenze dei due piloti, Ferrari ha scelto di ripartire diversamente, suggerendo che, con Leclerc assente per due delle undici sessioni FP1, in futuro Hamilton potrebbe subire interruzioni analoghe.

L’azienda sembra infatti riporre maggiore fiducia nel monegasco, mentre il britannico fatica ad adattarsi al nuovo SF-25, in particolare durante le qualifiche. La volontà del team è quella di garantire al pilota inglese un controllo completo – almeno tre sessioni di pratica – per affrontare al meglio ogni weekend competitivo.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

