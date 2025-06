Leclerc vede miglioramenti in Ferrari e lancia un avvertimento a Verstappen e alla McLaren

McLaren ha dominato il weekend del Gran Premio d'Austria di Formula 1, regalando alla scuderia una performance solida e determinata.

Charles Leclerc, pur essendo stato il terzo sul podio, ha espresso grande soddisfazione per la sua prestazione in pista. Nel corso della competizione la squadra ha dimostrato un’ottima sinergia e una strategia ben calibrata, elementi che hanno permesso di ottenere risultati importanti nonostante alcune difficoltà tecniche.

La prestazione del monegasco, seppur positiva, lascia intendere che ci sia ancora margine di miglioramento, soprattutto in un contesto fortemente competitivo.

Dopo la gara, Leclerc ha analizzato con attenzione la sua performance, spiegando che nei primi istanti è stato superato da Oscar Piastri. “Purtroppo il ritmo non è stato all’altezza,” ha dichiarato.

“Nella prima curva ho cercato di recuperare terreno contro Norris, ma lui si è chiuso. In seguito, Piastri mi ha superato e, in generale, oggi tutti sembravano troppo veloci. Non mi rimpiange lo sforzo compiuto, ma ci mancava quel qualcosa in più per ottenere un ritmo ancora più competitivo.” Questa riflessione evidenzia la necessità di ulteriori miglioramenti per affrontare le prossime sfide.

Leclerc si è spinto oltre fin dall'inizio

Il pilota ha ammesso di essersi spinto troppo nella fase iniziale della gara, cercando in maniera forse eccessiva di rimanere in contesa con la McLaren. “Ho iniziato con troppa aggressività, pensando fosse indispensabile per non rimanere indietro; tuttavia, questo fa parte del processo. Ho provato a forzare il tutto, ma chiaramente alla nostra vettura mancava la velocità necessaria,” ha commentato Leclerc. Ha poi sottolineato: “Abbiamo implementato alcune migliorie durante questo weekend e, a quanto pare, stanno iniziando a dare i loro frutti. Ora la sfida sarà continuare a spingere per superare una McLaren che al momento si dimostra davvero molto competitiva.”

LET’S GOOO @Charles_Leclerc! Taking home another podium 👏🏆 pic.twitter.com/BQ774EfTrQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 29, 2025

