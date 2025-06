La terribile abitudine di Hamilton potrebbe rovinare la sua carriera in Ferrari

George Russell ha espresso la sua preoccupazione per la pressione che Lewis Hamilton si autoimpone in Ferrari.

Il pilota Mercedes, che in passato ha condiviso il box con Hamilton, ha sottolineato come questa costante ricerca della vittoria rischi di rivelarsi controproducente per la scuderia italiana.

Il sette volte campione del mondo si è trasferito in Ferrari per la stagione 2025 dopo aver lasciato la Mercedes, determinato a riaccendere la sua lotta per un ottavo titolo dopo tre anni di risultati deludenti. Tuttavia, Russell ritiene che l'esigenza di ottenere risultati immediati stia creando un eccesso di pressione, costringendo i piloti a percepire ogni mancata vittoria come un fallimento.

"Essendo sette volte campione del mondo, ogni esito diverso dalla vittoria si sente come un insuccesso", ha dichiarato Russell. Ha poi spiegato: "A meno che non si guidi il monoposto arancione, le possibilità di vincere sono quasi inesistenti, e questo è estremamente frustrante, sia per me che per Leclerc, un ottimo pilota che finora non ha avuto l'opportunità reale di lottare per il titolo. Ma è proprio così che funziona questo sport."

