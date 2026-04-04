Notizie F1 Oggi: I team di F1 si dirigono al Nürburgring mentre la FIA approva una nuova gara

La F1 è pronta a tornare al Nürburgring per la prima volta dal 2020.

Vedremo le auto di F1 in pista ad aprile, nonostante la pausa di cinque settimane dall'azione di gara a causa delle cancellazioni dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita.

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La FIA approva una nuova gara dopo le cancellazioni in F1

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Due nuove gare sono state confermate per la F1 Academy, a seguito della cancellazione del weekend del Gran Premio dell'Arabia Saudita.

La serie guidata dalla FIA ha deciso di creare un concetto completamente nuovo, con alcune regole di qualifica particolari.

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Rivelate le 'frustrazioni' di Lewis Hamilton con il 'bullismo' di Max Verstappen

L'ex star della F1 Eddie Irvine ha previsto scintille tra George Russell e Kimi Antonelli quest'anno.

Hanno usato gli esempi delle precedenti lotte di Lewis Hamilton con Nico Rosberg e Max Verstappen come ragioni per cui Russell e Antonelli probabilmente si scontreranno.

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La F1 'non ha bisogno' di Max Verstappen

Un ex pilota di F1 ha suggerito che lo sport non ha bisogno di tenere il quattro volte campione del mondo Max Verstappen.

Cambiamenti normativi radicali sono stati introdotti nello sport all'inizio di quest'anno, e Verstappen ha dichiarato che le nuove auto non sono divertenti da guidare, mentre i rapporti sui media olandesi dopo il Gran Premio del Giappone hanno affermato che sta 'seriamente considerando' il ritiro dalla F1.

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Un presentatore di Sky F1 ottiene un sedile in Ferrari

Un presentatore di Sky F1 ha ottenuto un sedile in una serie di corse, pilotando una Ferrari.

Attualmente c'è una pausa di cinque settimane in F1, ma la Ferrari è ancora coinvolta in molte altre serie di corse in tutto il mondo.

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