L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

Carlos Sainz ha sottolineato la marcata differenza tra il comportamento di Ferrari e quello di Williams nei confronti dei loro piloti.

Il pilota spagnolo ha vissuto un’esperienza amara con la Scuderia Ferrari, che ha scelto di annunciare in maniera poco corretta l’arrivo di Lewis Hamilton, parlando alle sue spalle. Questa situazione gli ha fatto apprezzare molto l’approccio diretto e sincero di James Vowles, la cui comunicazione trasparente è stata determinante nel convincerlo a passare alla Williams.

"Ho apprezzato davvero quella sincerità. Provengo da un ambiente in cui le promesse venivano fatte, per poi agire in maniera completamente diversa", ha dichiarato il pilota del team Williams, evidenziando come il rispetto e l’onestà siano fondamentali nel mondo della F1.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

