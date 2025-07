Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Lewis Hamilton ha confermato una profonda ristrutturazione all’interno della scuderia Ferrari, un cambiamento che ha complicato il suo weekend a Spa.

Dopo il Gran Premio del Belgio, il pilota ha spiegato che il suo nuovo compagno di squadra è una persona che conosce da anni e che, proprio in questa location, potrà rafforzare la collaborazione grazie all’atmosfera unica di Spa.

Il campione ha riconosciuto che cambiare ingegnere a metà stagione non è mai semplice, ma ha sottolineato di aver scelto un tecnico con cui ha già lavorato nel passato, sebbene in ruoli differenti. "Siamo in una fase di rapido adattamento e dobbiamo imparare velocemente", ha dichiarato Hamilton, evidenziando come i recenti colpi di scena abbiano messo alla prova sia lui che il suo staff.

Nonostante la sorpresa iniziale, il team ha reagito efficacemente durante la notte e ora è pronto a rafforzare ulteriormente la sua intesa. Anche in presenza di tensioni registrate nel 2025 nella comunicazione interna, Adami continua a ricoprire il ruolo di ingegnere di gara per Hamilton e lavorerà a stretto contatto con il nuovo responsabile delle prestazioni.

Hamilton ha scelto con decisione queste modifiche per migliorare il proprio ambiente di lavoro e mostra la sua fiducia nella collaborazione con il tecnico italiano, nonostante il clamore mediatico che ha accompagnato in passato le loro interazioni.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

