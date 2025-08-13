close global

F1 Ferrari Oggi: Hamilton ha chiesto di lasciare; L'enorme offesa contro Sainz

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 13 agosto 2025 in Formula 1.

Carlos Sainz potrebbe ricevere la notizia migliore per la sua carriera grazie a Lewis Hamilton, lo stesso che lo ha sostituito in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Bernie Ecclestone ha consigliato a Lewis Hamilton di abbandonare immediatamente la Formula 1 e di riscuotere l’intero importo del suo contratto con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Carlos Sainz ha sottolineato la marcata differenza tra il comportamento di Ferrari e quello di Williams nei confronti dei loro piloti. LEGGI DI PIÙ

Mercedes ha confermato di rimanere in contatto con Lewis Hamilton, cosa che molti hanno visto come un tradimento, dato il suo attuale rapporto con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Carlos Sainz Williams Bernie Ecclestone
