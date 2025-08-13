F1 Ferrari Oggi: Hamilton ha chiesto di lasciare; L'enorme offesa contro Sainz
F1 Ferrari Oggi: Hamilton ha chiesto di lasciare; L'enorme offesa contro Sainz
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 13 agosto 2025 in Formula 1.
Carlos Sainz potrebbe ricevere la notizia migliore per la sua carriera grazie a Lewis Hamilton, lo stesso che lo ha sostituito in Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Bernie Ecclestone ha consigliato a Lewis Hamilton di abbandonare immediatamente la Formula 1 e di riscuotere l’intero importo del suo contratto con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz ha sottolineato la marcata differenza tra il comportamento di Ferrari e quello di Williams nei confronti dei loro piloti. LEGGI DI PIÙ
Mercedes ha confermato di rimanere in contatto con Lewis Hamilton, cosa che molti hanno visto come un tradimento, dato il suo attuale rapporto con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Hamilton ha chiesto di lasciare; L'enorme offesa contro Sainz
- Ieri 23:50
Notizie Antonelli F1 Oggi: Mercedes incontra Verstappen; esposto il problema di Kimi
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- Ieri 22:00
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- Ieri 21:00
ULTIME NOTIZIE: Mercedes incontra Max Verstappen: è l'addio di Kimi Antonelli?
- Ieri 17:00
Hamilton ha chiesto di lasciare la Ferrari e di prendere misure discutibili
- Ieri 20:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- Ieri 21:00
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- Ieri 22:00
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
- 11 agosto
F1 Ferrari Oggi: Hamilton ha chiesto di lasciare; L'enorme offesa contro Sainz
- Ieri 23:50