Hamilton ha chiesto di lasciare la Ferrari e di prendere misure discutibili

Bernie Ecclestone ha consigliato a Lewis Hamilton di abbandonare immediatamente la Formula 1 e di riscuotere l’intero importo del suo contratto con la Ferrari.

L’ex presidente della F1 ha messo in guardia il sette volte campione del mondo, evidenziando i rischi legati al proseguire la propria carriera su pista. Secondo Ecclestone, è arrivato il momento in cui i giovani talenti, dotati di energia e ambizione, dovrebbero avere l’opportunità di occupare il posto del veterano.

A 94 anni, Ecclestone non vuole che Hamilton subisca le conseguenze di una carriera troppo lunga in un ambiente che evolve rapidamente. Dopo un Gran Premio d’Ungheria deludente, in cui Hamilton ha concluso dodicesimo, l’ex dirigente suggerisce chiaramente che è tempo di fare un passo indietro e cedere spazio alla nuova generazione.

“Si è esaurito. Lewis ha trascorso l’intera vita in questo sport e ora ha bisogno di un reset totale per poter intraprendere nuove sfide”, ha dichiarato dal Portogallo al Daily Mail. Il pilota, definito “perduto” dopo le qualifiche, si trova infatti nel primo anno di un contratto triennale con Ferrari, e fatica a ritrovare il livello che lo ha reso celebre, tanto da terminare per la prima volta al Hungaroring senza ottenere punti per il campionato.

Liquidazione

Durante la gara a Budapest, Ecclestone ha suggerito che la Ferrari potrebbe puntare su volti giovani come Isack Hadjar della Racing Bulls o Gabriel Bortoleto della Sauber come possibili sostituti. Il veterano ha insistito sul fatto che è giunto il momento per il pilota di riscuotere l’intero compenso previsto dal contratto, aprendo così la porta a nuove promesse.

Si vocifera che lo stipendio di Hamilton a Ferrari si aggiri intorno ai 70 milioni di euro all’anno. “Se fossi lui, direi a Ferrari di pagarmi l’intero importo contrattuale. L’hanno ingaggiato convinti del suo potenziale: se poi le cose non funzionano, sono disposto a cedere il posto, ma così era pattuito”, ha spiegato Ecclestone.

Nonostante le parole dell’ex dirigente, Toto Wolff, ex capo del team Mercedes per Hamilton, è convinto che il britannico debba continuare a correre. “Lewis ha ancora molto da dimostrare in Formula 1”, ha sottolineato Wolff, aggiungendo: “Non è il momento di ritirarsi. L’anno prossimo vedremo vetture completamente nuove, con innovazioni rivoluzionarie e motori progettati per una gestione intelligente dell’energia. È una grande opportunità per lui, e sono certo che continueremo a vederlo in pista per molti anni a venire.”

