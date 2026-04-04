Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino
Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino
Alonso ha dato il benvenuto al suo primo figlio con la compagna Melissa Jimenez
Il due volte campione di F1 Fernando Alonso ha rivelato il nome di suo figlio dopo la nascita del suo primogenito.
Alonso è arrivato al Gran Premio del Giappone più tardi del previsto dopo che era stato rivelato che avrebbe subito un ritardo a causa della nascita del figlio con la compagna Melissa Jimenez. Lo spagnolo è poi tornato al paddock per le prime sessioni del weekend il venerdì.
Parlando a DAZN al suo ritorno, Alonso ha confermato che il bambino era nato 'una settimana fa', e ha continuato a parlare del momento felice: "Beh, non si immagina mai nulla di particolare, vero?"
"Tutto arriva come arriva, e... beh, con un po' di stress e preoccupazione che tutto andasse bene. È andato bene."
"Fortunatamente, sia la madre che il bambino stanno bene, e sì, molto felice. Un momento super felice, molto speciale, e ora, di nuovo al lavoro."
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Come si chiama il bambino di Alonso?
Dopo le voci secondo cui Alonso avesse chiamato suo figlio come se stesso, Fernando, il campione ha finalmente posto fine alle speculazioni sul nome del bambino con un post su Instagram.
Alonso ha condiviso una foto di un pass per il paddock nelle sue storie di Instagram, già inviato dalla F1 per suo figlio. Il nome sul pass recitava 'Leonard Alonso Jimenez' e Alonso si è preso il tempo di ringraziare la F1, scrivendo 'un grande grazie alla F1! Il primo di tanti'.
Lo spagnolo ha anche risposto alle voci secondo cui avrebbe chiamato il bambino come se stesso pubblicando una clip da uno show televisivo spagnolo, dove hanno fatto una rivelazione sul bambino e hanno affermato che avesse chiamato suo figlio Fernando.
Nella sua didascalia sulla storia di Instagram, Alonso ha negato la notizia e ha riso, rivelando invece che suo figlio si chiama Leonard.
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