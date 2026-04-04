Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1
Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1
Un giovane è diventato una minaccia troppo grande?
Lewis Hamilton e Max Verstappen sono solitamente i primi piloti a sostenere i giovani talenti emergenti in F1, ma nel 2026 hanno ritirato il loro aiuto a una star.
Con 11 titoli mondiali tra loro, Hamilton e Verstappen sono ora i due 'anziani' della Formula 1 e l'anno scorso hanno accolto una serie di rookie in F1.
Da Isack Hadjar a Gabriel Bortoleto, questi giovani piloti hanno beneficiato della saggezza dei due campioni. Anche Kimi Antonelli era uno di questi rookie, ma ora che è in testa al campionato piloti 2026, la situazione è cambiata.
Parlando alla pubblicazione tedesca Bild, ad Antonelli è stato chiesto del suo rapporto con Hamilton e Verstappen. A questo ha risposto: "L'anno scorso, sono stati molto aperti e mi hanno aiutato molto.
Tuttavia, quei giorni di mentorship aperta sono passati, e ha aggiunto: "Ora si sono tirati indietro."
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Antonelli può diventare campione del mondo?
Il silenzio di Verstappen della Red Bull e di Hamilton è facile da capire perché Antonelli non è più solo un nuovo arrivato, è un serio contendente che sfida costantemente per le vittorie in gara.
La sua recente vittoria in Giappone lo ha visto salire saldamente in cima alla classifica e davanti al compagno di squadra George Russell, diventando il pilota più giovane a farlo.
Mentre il mentoring diretto da parte di pluricampioni del mondo è diminuito, il pilota italiano mette ancora in pratica le lezioni cruciali che ha imparato durante il suo anno di debutto.
Sottolinea in particolare una lezione: "Sii sempre te stesso e assicurati di goderti ciò che fai se vuoi essere veramente veloce. La pressione qui a volte può farti dimenticare questo."
Antonelli: La mia più grande debolezza è l'esperienza
Antonelli ha anche discusso le sue possibilità di battere il compagno di squadra Russell per il titolo quest'anno, e ha detto: "L'esperienza è la mia più grande debolezza rispetto a piloti come George, senza dubbio.
"Non si può comprare. Ma sono fiducioso che avrei comunque una possibilità se l'opportunità si presentasse. Ho lavorato per questo per molti anni, e la mia vittoria ha dimostrato che posso battere chiunque se mi esibisco al mio potenziale.
"Ma per farlo, devo fare le cose per bene. Il mio team e io ce lo ricordiamo costantemente."
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