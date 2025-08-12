F1 Hoy: Preocupación para Sainz en Zandvoort; Certeza en el futuro de Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
¿Cuántos puntos se obtienen si un GP se cancela o se acorta debido a la lluvia? ::: LEER MÁS
Según Alexander Albon, compañero de Carlos Sainz en Williams, conducir en el Circuito Zandvoort en un monoplaza de Fórmula 1 se siente casi como pasar en auto por un supermercado. ::: LEER MÁS
Más de un año después de que Aston Martin presentara a su nuevo Jefe Técnico, por fin ha llegado el momento de comenzar, lo cual son buenas noticias para Fernando Alonso. ::: LEER MÁS
El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
