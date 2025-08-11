Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto

El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto.

Su mirada se centra en 2026, cuando entrarán en vigor nuevas normativas técnicas. Para ese momento, la escudería francesa deberá demostrar una evolución significativa.

Esta temporada se ha presentado especialmente complicada para Alpine. Actualmente, el equipo ocupa la última posición en el campeonato de constructores con apenas 20 puntos, en gran parte debido a las actuaciones de Pierre Gasly.

Tras seis carreras sin obtener resultados, Jack Doohan fue relegado y pasó a ocupar el puesto de piloto de reserva para el nuevo Cadillac. No obstante, su sustituto, Franco Colapinto, tampoco logró causar la impresión deseada.

Con el objetivo de recortar gastos y aspirar a competir en zonas más adelantadas del pelotón, Alpine tomó la decisión de cerrar la división de motores Renault F1 en Viry-Châtillon, lo que generó malestar entre los empleados apasionados de la fábrica.

Además, se estableció un acuerdo con Mercedes para adquirir, a partir de 2026, motores y cajas de cambios de los Zilverpijlen, lo que permitirá concentrarse más en el desarrollo del chasis.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Focus en 2026

Circulaban rumores de que Renault consideraba vender la totalidad del equipo Alpine, y se mencionó incluso al exjefe de equipo Otmar Szafnauer como uno de los posibles compradores. S

in embargo, el nuevo CEO de Renault Group ha desmentido tales especulaciones y ha dejado claro que la venta del equipo F1 no es una opción.

"La Fórmula 1 es parte integral de nuestra estrategia para Alpine y no tengo la intención de cambiar eso", afirmó François Provost durante una presentación de resultados financieros, según citó AUTOhebdo.

Provost, sucesor de Luca de Meo, añadió: "La única prioridad de un equipo de Fórmula 1 es mejorar su rendimiento. Aunque optimizar la performance resultará complicado en 2025, sin duda nos centraremos en 2026 con las nuevas regulaciones."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!