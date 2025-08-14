F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 14 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez recibió un nuevo ataque por parte de otro mexicano luego de ser despedido por Red Bull Racing y quedarse sin asiento en 2025. ::: LEER MÁS
Bernie Ecclestone ha aconsejado a Lewis Hamilton que abandone de inmediato la Fórmula 1 y que cobre la totalidad de su contrato con Ferrari. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Valtteri Bottas están cada vez más cerca de Cadillac, y ahora se han podido conocer detalles importantes de la negociación con el piloto mexicano. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y explicar algunos detalles de su forma de abordar las carreras. ::: LEER MÁS
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
