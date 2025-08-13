TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo

Checo Pérez y Valtteri Bottas están cada vez más cerca de Cadillac, y ahora se han podido conocer detalles importantes de la negociación con el piloto mexicano.

Con la experiencia como clave para el nuevo equipo, se entiende que los agentes libres Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ganadores de carreras, encabezan la lista de deseos del equipo para la nueva temporada.

Fuentes informaron a ESPN que Cadillac contactó con Pérez casi tan pronto como pudo tras su despido de Red Bull el año pasado, mientras que las conversaciones con Bottas llevan un tiempo en curso.

Incluso podrían conocerse novedades sobre uno de ellos antes del Gran Premio de los Países Bajos a finales de agosto.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

