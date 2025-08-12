Confirmaron al equipo con el que Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 en la próxima temporada 2026.

Según información compartida por el periodista Thomas Maher, el corredor mexicano ya firmó su vuelta a la máxima categoría. Esto fue lo que reportó: "Diversas fuentes han informado que Pérez ha llegado a un acuerdo con Cadillac que le permitirá regresar a la parrilla.

"Con un anuncio previsto para el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza. En los últimos meses, con el respaldo de un nuevo representante, se entiende que Pérez ha explorado diversas opciones para regresar a la parrilla de F1.

"Se ha mantenido en contacto con Cadillac durante todo el año. Si bien la decisión de fichar a Pérez cubre una de las plazas, la atención se centrará ahora en quién ocupará la otra.

"Si bien Bottas cumpliría muchos de los mismos requisitos que Pérez, se cree que el equipo optará por un piloto novato para el segundo puesto", comentó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

