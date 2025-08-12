Han asegurado que ya existe un acuerdo confirmado para el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

De acuerdo con información revela esta mañana, el corredor mexicano anunciará su vuelta en las próximas semanas: "Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026, según ha podido saber PlanetF1.com, y se espera un anuncio sobre su futuro en las próximas semanas.

"Diversas fuentes han informado que Pérez ha llegado a un acuerdo con Cadillac que le permitirá regresar a la parrilla, con un anuncio previsto para el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza.

"En los últimos meses, con el respaldo de un nuevo representante, se entiende que Pérez ha explorado diversas opciones para regresar a la parrilla de F1, y se ha mantenido en contacto con Cadillac durante todo el año", informaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero. En 2024, Pérez llegó a un multimillonario acuerdo para finalizar su contrato con Red Bull.

