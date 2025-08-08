El NUEVO RIDÍCULO de Red Bull tras despedir a Checo Pérez

Red Bull Racing tuvo un nuevo ridículo luego de tomar la decisión de despedir a Sergio Pérez.

El equipo de Max Verstappen está en su peor crisis de los últimos años y ninguno de los reemplazos de Checo ha funcionado a la par que el mexicano. Pero todo parece indicar que la situación es mucho más delicada de lo que parece.

Gracias a publicaciones en redes sociales, salió a la luz que el equipo de Milton Keynes abrió hasta 21 vacantes en la última semana en plataformas de networking. Pero no es lo peor, ya que hay hasta 46 empleos disponibles.

Esto nos deja ver los grandes problemas que se viven dentro de la escudería austriaca en pleno descanso de verano de la F1.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

