El PENOSO ATAQUE de Yuki Tsunoda a Checo Pérez

Yuki Tsunoda hizo una serie de declaraciones que muchos tomaron como un ataque contra el legado de Sergio Pérez en Red Bull Racing.

En palabras durante el pasado fin de semana del Gran Premio de Hungría, el corredor japonés dijo lo siguiente a los medios de comunicación sobre la diferencia con Max Verstappen.

"Sinceramente, viendo los últimos años, no creo que haya otro piloto que se le acerque a menos de un segundo. Durante las vacaciones de verano, quiero centrarme en el descanso mental y el entrenamiento.

"Mirando la primera mitad del año, desde la mejora del suelo, nos hemos acercado bastante a Max. La diferencia en Spa y la Q1 esta vez fue pequeña. El equipo lo ve con buenos ojos, y yo también.

"El mayor reto de cara a la segunda mitad de la temporada es la comunicación con los ingenieros y, después, la consistencia. Mi objetivo para la segunda mitad es ir a por puntos”, señaló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

