Piden a Hamilton ABANDONAR Ferrari y realizar cuestionable acción

Bernie Ecclestone ha aconsejado a Lewis Hamilton que abandone de inmediato la Fórmula 1 y que cobre la totalidad de su contrato con Ferrari.

El expresidente de la F1 advierte al siete veces campeón del mundo sobre los riesgos de continuar compitiendo, mientras ve en los talentos jóvenes la oportunidad perfecta para ocupar su sitio. A sus 94 años, Ecclestone no quiere que Hamilton sufra las consecuencias de dejar de disputar el campeonato mundial.

Tras un decepcionante Gran Premio de Hungría, donde el británico finalizó duodécimo, el exdirigente sugiere que es hora de abrir paso a una nueva generación.

"Están agotados. Lewis lleva toda una vida en esto y necesita un reinicio total para emprender algo distinto", manifestó desde Portugal en declaraciones al Daily Mail. Hamilton, quien se describió tras la clasificación como "totalmente inútil", está en el primer año de un contrato de tres años con Ferrari y aún lucha por recuperar su nivel habitual. Nunca antes había terminado en el Hungaroring sin sumar puntos para el campeonato.

Durante la carrera en Budapest, Ecclestone sugirió que Ferrari podría considerar a Isack Hadjar de Racing Bulls o a Gabriel Bortoleto de Sauber como posibles sustitutos. El veterano subrayó que ha llegado el momento de que el piloto de Ferrari haga efectivo el pago íntegro de su contrato, abriendo la puerta a estas jóvenes promesas.

Se comenta que el salario de Hamilton en Ferrari ronda los 70 millones de euros anuales. "Si yo fuera Lewis, le diría a Ferrari que me paguen la totalidad del contrato. Lo contrataron pensando que podía dar la talla. Si no funciona, estoy dispuesto a ceder mi puesto, pero ese era el acuerdo", aconsejó.

A pesar del consejo de Ecclestone, Toto Wolff, antiguo jefe del equipo Mercedes para Hamilton, cree firmemente que el británico debe seguir en la competición. "Lewis aún tiene asuntos pendientes en la Fórmula 1", afirmó Wolff. "No tiene por qué retirarse. El próximo año veremos coches completamente nuevos, con características revolucionarias y motores diseñados para una gestión inteligente de la energía. Es una oportunidad perfecta para él, y espero verlo en la pista por muchos años más".

