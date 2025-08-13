Sergio Pérez recibió un nuevo ataque por parte de otro mexicano luego de ser despedido por Red Bull Racing y quedarse sin asiento en 2025.

Jo Ramírez, ex mecánico mexicano que trabajó muchos años en la Fórmula 1, le dijo lo siguiente a ESPN cuando le preguntaron sobre los motivos detrás del momento que vive que Checo: "No sé si le guste oírlo o no, pero el problema con Checo fue que se separó un poco de la carrera. Si tú eres un corredor de Fórmula 1, tienes que poner la Fórmula 1 en el desayuno, en la comida, en la merienda.

"Todo el tiempo tienes que estar como Max Verstappen, que inclusive en su avión tiene un simulador. Sergio le gusta mucho el dinero, ha hecho muchísimo dinero. El nombre de Sergio es muy popular en toda la América Latina.

"Tiene otros contratos muy millonarios, ha hecho mucho dinero, tiene muchos amigos, su familia está creciendo. Ha tenido muchas distracciones que lo han sacado un poco de la Fórmula 1. Lo admita o no lo admita, ese fue su error", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

