BREAKING: ¡Destapan la FECHA para el anuncio del regreso de Checo Pérez!

Por fin han destapado la fecha final en la que se dará el anuncio para el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

La mañana de este 12 de agosto se dio a conocer que Checo habría elegido a Cadillac como su nuevo equipo y en PlanetF1 informaron que el anuncio es más pronto de lo que se esperaba.

Esto fue lo que compartieron: "Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026, según se ha podido saber, y se espera un anuncio sobre su futuro en las próximas semanas.

"Diversas fuentes han informado que Pérez ha llegado a un acuerdo con Cadillac que le permitirá regresar a la parrilla, Con un anuncio previsto para el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza.

"En los últimos meses, con el respaldo de un nuevo representante, se entiende que Pérez ha explorado diversas opciones para regresar a la parrilla de F1, y se ha mantenido en comunicación con Cadillac durante todo el año", confirmaron.

Relacionado: ¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

82069 votos

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac Monza Gran Premio Italia
