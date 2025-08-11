¡Enormes noticias para Alonso! Aston Martin por fin suma esperado REFUERZO
Más de un año después de que Aston Martin presentara a su nuevo Jefe Técnico, por fin ha llegado el momento de comenzar, lo cual son buenas noticias para Fernando Alonso.
Se trata de Enrico Cardile, quien se vio envuelto en un litigio con Ferrari por supuestamente incumplir su período de inactividad laboral. Ahora, la escudería confirma que Cardile se incorpora de manera oficial al equipo.
Cuando las nuevas normativas técnicas entren en vigor en 2026, Aston Martin aspira a pelear por campeonatos. Adrian Newey, que hizo el salto de Red Bull Racing a Aston Martin, ya se inició el pasado 3 de marzo.
La idea era que Cardile trabajara codo a codo con uno de los diseñadores más exitosos de la Fórmula 1, pero en abril un tribunal determinó que el ingeniero debía cumplir integralmente su período de inactividad. Hasta julio de 2024, Cardile era el director técnico del departamento de chasis en Ferrari.
Los problemas legales parecen haber quedado atrás
En abril, Ferrari comunicó que “el tribunal de Módena, reconociendo las solicitudes de [Ferrari] hace unas semanas, ordenó a Enrico Cardile cesar de inmediato cualquier colaboración con Aston Martin”, acusándolo de vulnerar su período de “gardening leave”, el cual se suponía debía durar un año completo. Este lunes, la escudería anunció que Cardile inició hoy sus funciones como nuevo CTO, dejando atrás las complicaciones legales.
"Nos alegra haber encontrado una solución que permita a Enrico seguir junto al equipo, especialmente de cara a 2026 y los años venideros. Él dirigirá nuestras funciones de diseño e ingeniería en el campus tecnológico de AMR", declaró un portavoz de Aston Martin a Autosport.
