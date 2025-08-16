Laurent Mekies, director del equipo de Max Verstappen y Red Bull Racing, se ha pronunciado sobre el nuevo fracaso con el reemplazo de Sergio Pérez. Actualmente, Yuki Tsunoda ocupa ese asiento con un contrato próximo a expirar, lo que plantea la interrogante de si podrá mejorar su rendimiento en las próximas carreras.

En declaraciones a Sky Sports, Mekies señaló que el piloto japonés dispondrá del tiempo necesario para demostrar su valía junto a Verstappen y mejorar tras el parón veraniego: “La prioridad es proporcionarle a Yuki lo que necesita para competir al máximo. Respecto a la segunda plaza, es ahí donde el equipo centra sus esfuerzos.

Mekies explicó que tanto el equipo como el piloto están trabajando juntos para extraer mejores resultados en las próximas carreras, aunque reconoce que se trata de un proceso gradual: "Ya hemos probado varios enfoques en algunas de las recientes competiciones.

"En Spa se notó un cambio positivo, aunque Hungría fue, en general, un fin de semana complicado. No vemos motivos para que el desempeño de Yuki no pueda igualar o incluso superar lo logrado en el pasado. Esa es la meta sobre la que estamos concentrando nuestros esfuerzos".

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

